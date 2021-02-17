7天春節長假結束，返回工作崗位的你心情可能不是太美麗。為體貼認真返工的朋友們，悠遊付特地攜手兩大電商祭出高額回饋，且針對活動期間悠遊付新戶加碼，最高回饋率可達10%。

PChome 24h購物自2月17日至2月28日，以悠遊付消費享筆筆6%回饋，每個悠遊付帳戶回饋上限150元悠遊付儲值金，活動期間悠遊付新戶加碼回饋2%，等於筆筆回饋8%，每個悠遊付帳戶回饋上限200元悠遊付儲值金。

momo購物網同一時間也有愛購節活動，單筆消費滿6,000元回饋6%、上限500元悠遊付儲值金，新戶加碼2%，有高達8%的回饋率，回饋上限660元；單筆消費滿20,000元回饋率就提高至8%、上限1,600元悠遊付儲值金，新戶同享加碼2%，回饋率高達10%，每戶回饋上限2,000元！

悠遊卡公司表示，悠遊付消費場域除了線下還有線上，尤其是線上通路更是過去悠遊卡接觸不到的新市場，未來與電商業者除了在優惠上的合作，也會針對會員推出限時獨賣商品，回饋一直以來支持悠遊付的粉絲。

(科技)