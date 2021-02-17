電子零組件代理商安馳（3528）元月營收首破6億元大關，達6.1億元，創歷史新高，月增80.9％、年增56.38％，呈「雙率雙增」格局，主因在於全球晶片缺貨狀況延燒，下游客戶積極建立安全庫存水位所致。

安馳表示，新冠疫情擴散，5G網通、自動化控制及雲端邊緣運算等遠距經濟相關需求大幅攀升，導致全球晶片缺貨狀況嚴重，下游客戶提前拉貨，建立安全庫存水位，帶動公司兩大產品線出貨量均較去年同期大幅成長五成以上。

除既有產品外，今年賽靈思（Xilinx）代理產品線將推出多項新品，同時在自動化測試方面，公司今年將持續受惠高階自動化TME（測試、測量和仿真）相關需求。

網路通訊方面，5G O-RAN（Open Radio Access Network）開放式無線電接取網路相關設備進入驗證測試階段，預計下半年開始放量出貨；多媒體傳輸方面，公司今年將切入新一代HDMI 2.1高階影像傳輸介面，搶攻視訊會議、影音串流及智慧監控應用市場。

此外，亞德諾（ADI）產品線除類比元件出貨量大幅增加外，今年亦將拓展高階人工智慧物聯網（AIoT）、震動監控系統（CbM）、自動化測試及國防通訊相關應用整合方案市場，其中相位雷達及通訊衛星等國防標案訂單可望逐季成長，CbM智慧工廠整合方案目前也進入客戶終端驗證，預計下半年量產；而ADI類比元件搭配Xilinx FPGA晶片的整合模組應用在自動化測試設備出貨量亦可望持續提升。

安馳進一步表示，新代理的科沃（Qorvo）產品線主攻高階5G及Wi-Fi 6市場，積極導入5G小型基地台、衛星通訊、及視訊串流等高速傳輸應用市場，Qorvo透過專有的高傳輸RF設計與氮化鎵製造技術，結合5G高階無線射頻（RF）與前端（FE）整合模組，將可提供下游客戶高完整性的傳輸方案，未來公司也將進一步結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，拓展5G傳輸及AIoT等高端應用市場布局。

(工商 )