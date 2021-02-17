「Clubhouse」APP引起風潮，不少政商名流與民眾在該APP設置語音房尬聊。但KPMG安侯建業會計師事務所指出，社群媒體都有隱私與資安的風險，用戶應採取五大安全措施，包括關閉Clubhouse對聯絡人的存取、確認他人帳號真偽、留意詐騙行為、慎選適當房間型態等，若確定不再使用，也應要求客服刪除全部個資。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司總經理謝昀澤表示，Clubhouse除了會要求使用者上傳手機聯絡簿外，還會向所有人公開使用者追蹤的人、追蹤使用者的人，及推薦人等原屬於私領域的資訊，且在Clubhouse這類以開放式交友為目的的平台，目前?有可隱藏的設定，人際脈絡幾乎無所盾形。

針對用戶聯絡人個資問題，KPMG安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇建議，在用戶安裝APP後，應在iOS設定、隱私權、聯絡人選項中，直接關掉Clubhouse對聯絡人的存取權。

在追縱人物前，也要確認帳號真偽，林軒宇認為，目前平台上都有諸多真假難辨的知名政商人物或是演藝名星帳號，同時留意有無詐騙或不當行銷行為。而利用Clubhouse開立線上聊天房時，也要慎選適當房間型態，尤其在開放式（Open）型態的房間中，不該談論商業機密與個人隱私。

林軒宇表示，Clubhouse是很新的系統，APP整體資安成熟度可能較令人擔心，使用者仍需具備高度的風險意識，隨時更新最新版本，並注意APP所公布的個資權利相關政策變更。

(工商 )