在農曆年家電汰換買氣大噴發下，集雅社（2937）公布1月營收3.01億元，較去年同期成長30.12%，創同期新高。集雅社表示，今年過年較晚，加上銷售據點亦較去年增加，帶旺1月銷售行情。

集雅社表示，農曆年前1-2周多屬百貨及家電業消費最高峰，今年因疫情影響，許多民眾把出國預算轉往國內消費，加上集雅社去年新增3家百貨門市及2家商用工程門市街邊店與商用工程通路，帶動開春亮眼的業績表現。

為延續買氣，集雅社即日起到2月28日前，推出萬元紅包大方送；凡單筆消費滿2萬，集送萬元抵用券，購買家電滿2萬即可現折1,000元，音響更是滿1萬即可現折1,000元。此外，集雅社也結合LG、SAMSUNG、SONY、Panasonic、HITACHI、SHARP等品牌進行聯合促銷，有望帶動2月買氣。

集雅社近年除了百貨通路拓點，亦積極佈局門市街邊店以及商用工程通路擴大全通路；去年全年營收成長21.31%，較同業包括全國電（6281）、燦坤、（2430）、順發（6154）等相對穩健成長。

(工商 )