共同社報導，日本國內終於在17日開始新冠疫苗注射。第一次接種在日本國立醫院機構東京醫療中心進行，使用的新冠疫苗是由美國輝瑞(Pfizer)所生產的。日本政府計劃先接種4萬名已事先徵得同意權的醫務人員，也同時確認疫苗安全性。

全球至少有70個國家，早先於日本開始接種新冠疫苗，日本也比歐美要晚2個月。主要理由為日本政府為求謹慎，除了需要疫苗海外臨床試驗數據外，也要求要有日本國內臨床試驗。

最新數據，日本東京17日新確診人數為378位，已連續11天都是在500位以下。根據統計，2月第一星期東京新確診者為572位，不過到了第二星期，這個數字就降為380位。相較於元月7日一天就檢出約2447位，目前疫情應可視為漸漸消退中。

不過，在日本九州的鹿兒島，卻第一次傳出最先在英國發現的新變種病毒株案例。這三位患者最近都沒有去過英國，但其中兩位曾與日本外縣市被驗出新變種病毒株的病患有過接觸。基於隱私，日本官方不透露更詳細資料。

東京奧運方面，聖火傳遞活動預計3月25日從福島起跑，其中5月15，16日將通過島根縣。不過，島根縣知事表示，日本政府與東京都政府無法抑制新冠肺炎擴散，不應舉行東京奧運與聖火傳遞，故提供協助有困難，表示聖火傳遞屆時可能出現斷層現象。

(時報資訊)