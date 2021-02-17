台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)momo及東森(2614)旗下東森購物受惠於網購買氣暢旺，1月業績表現亮眼，其中富邦媒1月合併營業收入為67.5億元，創下單月歷史次高；東森購物(合併草莓網)1月合併營收25.7億元，創下歷年同月新高，單月每股盈餘為1.61元。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，公司自結1月合併營收約67.5億元，年成長36.9%，創下單月歷史次高，其中網路購物業績佔比突破90%，年增達40.8%，營運再次改寫歷年同月新高；行動購物業績較去年同月成長約53%，在網購業績佔比約達75.6%。

就momo網路購物五大品類來看，1月年增成長幅度分別為居家生活成長54.6%、流行精品成長43.6%、健康休閒成長42.7%、3C家電成長37.8%、美妝保健成長36%。

富邦媒表示，1月創下優異的佳績，除「年節採買」商機，年菜、伴手禮、開運商品皆有不錯的銷售表現，在疫情持續發酵下，帶動「宅經濟娛樂」電動、點數卡、桌遊的買氣，而1月寒流續發威民眾有感低溫，「防寒」商機自去年12月延燒至今年1月，電暖器、暖暖包、外套、保溫杯、電熱毯、保溫杯、圍巾等皆為消費者熱搜商品。

看準點數經濟浪潮，繼1月份集點加價購攜手風靡日本超人氣時尚黑貓「NYA-」，2月momo攜手日本超人氣卡通「拉拉熊」，推出陶瓷盤、手提袋、造型地墊、收納袋、靜音掛鐘、頸枕、野餐籃等7款限量周邊商品。

今年農曆春節落在2月，看好新年買氣，東森購物從去年歲末便開始佈局搶攻新年商機，帶動東森購物(合併草莓網)1月合併營收達25.7億元，年成長41%，創下歷年同月新高紀錄，單月獲利達1.64億元，較去年同月逾倍數成長，單月每股盈餘為1.61元。

值得一提的是，東森幣推出至今已發行超過122億元，期間帶動東森會員正成長，2019、2020每年平均增加30萬新會員，去年12月的汽車摸彩及今年1月iPhone抽獎，都雙雙推動業績成長超過30%，東森購物也在過年期間推出「東森玩很大，樂透過新年」活動，希望能推升業績成長。

(時報資訊)