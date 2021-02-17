緬甸月初發生軍事政變後，連續多日發生示威抗議，持續動盪。外交部今天表示，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在緬甸第一大城仰光，目前都人身平安，另目前約50名在緬甸的台商及僑民，預計搭乘華航21日的救援班機。

駐緬甸代表處昨天公告，華航排定21日及28日共計2個班次的台北－仰光救援班機，若僑民欲返回台灣，應儘早與華航聯繫。外交部發言人歐江安今天表示，據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約50人，但最終實際人數尚待開票及登機而定。

歐江安說，若有規劃要返台的台商與僑胞，請儘早與華航聯繫確認是否如期起飛，並提醒國人，在緬甸境內如遇急難需要協助，請撥打緊急聯絡電話：(＋95)9257257575。

歐江安指出，外交部與駐緬甸代表處正持續透過相關管道及駐緬甸各友好國家大使館，密切掌握緬甸政治情勢發展，並與在緬甸的台商與僑民保持聯繫；駐緬甸代表處與華航保持密切聯繫，對有需要的國人，提供及時必要協助。

緬甸政府自2020年4月暫停所有國際商業航班飛航緬甸後，僅特許專案申請的「救援班機（relief flight）」在緬甸境內起降。歐江安強調，駐緬甸代表處每月協助華航申請「救援班機」飛航台北-仰光航線，載運救援物資及特許的旅客，運作順暢。

(中時 )