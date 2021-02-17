全球疫苗生產以牛津／AZ疫苗最大宗，輝瑞／BNT次之，已有60國接種，每星期平均注射4200萬劑。中央疫情指揮中心指揮官陳時中，在今年初曾提到台灣應能取得2500萬計左右疫苗，但到了過年後，卻改口稱美國輝瑞藥廠BNT疫苗破局和COVAX疫苗減供，加總少了近1千萬劑。對此，有媒體人推測陳時中採購疫苗生變，又不敢承諾開放疫苗護照的最主要原因，是因為我國的國產疫苗根本不被國際所接受。

疫苗示意圖。(圖／Shutterstock)

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」今天(17日)貼文指出，陳時中同日記者會提到3件事，第一、首度證實年初採購BNT疫苗500萬劑破局。第二、前述採購案破局，影響整體疫苗策略的佈局。第三，他被動證實，年初說的採購到1000萬劑疫苗，到貨時間大概會是六月。

「逆風的烏鴉」分析後推測，依照這個時程，當時衛福部手上的疫苗和時程原先應該是「輝瑞/BNT疫苗500萬劑(三月、四月後到)」+「COVAX疫苗476萬劑(不確定時間)」+「AZ1000萬劑(六月後到)」+「德納疫苗500萬劑(六月後到)」。以上加總，大概有2500萬劑左右的疫苗，可施打1200萬人以上，涵蓋全國50%以上的人口。

截至2021年2月16日止，全球新冠肺炎疫情及疫苗施打現況。(圖/陳人齊 整理製表)

照先前規劃，效果較佳的BNT疫苗若三、四月能來，那麼將可讓優先施打的防疫、醫護人員和老人施打，其他的則給一班民眾施打。如果真的不夠，再讓預計六、七月做完二期的國產疫苗緊急上市。換句話說，不可靠的本土疫苗有可能派上用場，也可能派不上用場。

但在BNT疫苗破局後，情勢變成「COVAX疫苗20萬劑左右，上半年可拿到六成六。第一季約可拿到3萬多劑」+「AZ疫苗1000萬劑，六月後」+「莫德納疫苗505萬劑，六月後」。以上數字加總，只有1500萬劑出頭，比原先預估的2500萬劑少了1000萬劑不說，「第一季」可以拿到的疫苗，可能只有3、4萬劑，而且是效力比較差的AZ疫苗。若要給防疫人員打這個疫苗，恐怕也是大問題。

值得注意的是，陳時中幾天前宣布採購國產疫苗500萬劑，另外500萬劑用「開口合約」方式簽約(意即隨時可追加)。因此，基本上，只能解決「量」的問題，但不能解決「質」的問題和「時間」的問題。

他解釋，因為國產疫苗就算是放水不做三期臨床，也要六七月才能緊急上市，這和其他幾支疫苗的取得時間是差不多一致的。今年第一季沒有可靠的疫苗給優先族群施打，應該是既成事實。而用國產疫苗補漏洞的問題，是國產疫苗只做完二期，將很難獲得國際的認證。換句話說，打了國產疫苗的民眾，就算是其他國家開放疫苗護照，也不太可能可以藉由打了國產疫苗獲得入境許可。

最後，「逆風的烏鴉」強調，他認為陳時中不敢承諾開放疫苗護照的最主要原因，是因為如果開放疫苗護照，國人將會發現，「原來我們自豪的本土疫苗，根本不被國際接受」。

輝瑞/BNT疫苗破局如何影響陳時中的疫苗佈局？ 今天上午、下午，陳時中陸續談了一些疫苗採購的問題。我聽到的重點有三個：第一個，是他首度證實年初採購BNT疫苗500萬劑破局；第二個，是他說這個採購案破局，影響整體疫苗策略的佈局。第三個，是他... 由逆風的烏鴉發佈於 2021年2月17日 星期三

(中時新聞網)