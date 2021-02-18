冬季風暴襲擊美國釀至少21死，德州數百萬人連續第3天要在無暖氣情況下面對極度低溫，保守派人士此時卻不實指控，德州電力系統全面失效，風力發電機和太陽能要負最大責任。

路透社報導，負責德州9成電力的合作企業「德州電力可靠度委員會」（ERCOT）說，目前約有270萬戶家庭無電可用。

德州威果（Waco）一名45歲婦女說，她有4名子女，家中卻自15日一早就斷電至今，只能靠著全身包緊包滿、不斷跑跳、偶爾衝進車裡吹暖氣來抗寒，「我們從來沒這麼冷過，放眼望去全是冰」。

然而，許多保守派人物趁機會把過失怪到風力發電和太陽能等再生能源上。

德州農業委員會的米勒（Sid Miller）在社群網路臉書（Facebook）貼文說：「我們根本不該在德州蓋風力發電廠。這場實驗徹底失敗。」

德州州長艾波特（Greg Abbott）也在福斯新聞（Fox News）節目中說：「這足以顯示化石燃料的必要性，德州和任何一州都如此，化石燃料才能確保住家的冬暖夏涼。」他進一步表示：「這顯示出綠色新政（Green New Deal）對美國來說，會是多麼致命的一項政策。」

除此之外，福斯新聞在報導斷電新聞時，還在螢幕下方打出「綠色能源失敗」字幕；「華爾街日報」社論也呼籲進一步仰賴煤炭來協助抵抗極度低溫；也有更多政治人物和分析家散播謊言和不實消息來推動他們對化石燃料的辯護。

然而，美聯社報導，德州電力可靠度委員會說，事實是，天然氣、煤炭和核能系統造成的斷電，比風機葉片、太陽能板冰凍多出將近一倍。

「紐約時報」報導，除此之外，風力發電僅占德州整體發電的7%，天然氣才是德州電力主要來源，而德州這次冰封斷電，最大問題在於極度低溫導致天然氣管線急凍，生產作業中斷所致。

更不用說，燃燒化石燃料會產生大量二氧化碳、加重暖化現象，氣候變遷也會導致危險等級的颶風等風暴數量增加，其他罕見氣候模式也會愈來愈多。

專精於能源政策之爭的加州大學聖巴巴拉分校（UC Santa Barbara）政治學助理教授史托克斯（Leah Stokes）說，每當電力網路遭遇挑戰，無論是去年夏天的加州也好，還是現在的德州也好，民眾總是試著將其武器化，藉此捍衛他們力保的化石燃料。

史托克斯說：「是美國的基礎建設禁不起極端天候事件，諷刺的是，化石燃料是極端氣候的罪魁禍首。」

針對「綠色新政」遭攻擊，方案主要推手之一、紐約聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）今天在推特（Twitter）貼文，要德州州長艾波特「別光上電視亂指矛頭，趕緊幫助州民較實在」，還說艾波特之後應該「讀點書，了解自己州的能源供應情況」。

(中央社)