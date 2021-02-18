財政部公布資金專法最新統計，資金專法自2019年8月15日上路，累計至2月14日，已有1,105件申請案，申請匯回金額為2,350億元，其中有1,088案、約2,333億元資金實際匯回台灣，按匯回金額而言，有四成為個人、六成為企業，顯見台商企業為資金回流主要動能。

工業局表示，目前資金專法匯回案件中，有297件申請實質投資、金額達775.9億元，其中13億元為間接投資、762.9億元為直接投資。官員認為，目前大概有三成匯回資金轉做實質投資，符合原先預期。

經濟部則統計，實質投資多為台商企業回流擴廠、投資設備與技術，以電子資訊業占32.5％、252.3億元最多，金屬機電業168.7億元居次（21.7％），民生化工業154.5億元居第三（19.9％），其他業別合計約187.4億元（約24.2％），間接投資13億元則占1.7％。

在規模方面，1億元以下共有154案居冠、1億至10億元有114案居次，逾10億元案件則有16案。以地區而言，北部投資案約四成、中部為三成，南部為兩成，東部與跨區域約一成。

(工商 )