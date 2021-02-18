超級汽車銷售王！福彰汽車彰化分公司經理王堅志，去年賣出200多輛新車，上月更創下單月41輛車的個人新高紀錄。（謝瓊雲攝）

身為超級新車銷售王，王堅志笑稱年度熱賣的明星車款，總代理公司找來一線女明星代言，絕對有正面加分作用，不僅在網路上討論度高，也連帶刺激新車銷量。（謝瓊雲攝）

超級業務員、汽車銷售王就是他。福彰汽車彰化分公司經理王堅志，年年汽車銷售逾百輛，去年更賣出逾200輛車，今年1月更狂賣出41輛新車，形同天天都成交逾1輛，比17年前曾單月賣32輛，再創個人新高紀錄。

46歲的王堅志2000年就入行賣車，國人普遍喜愛日系車種，選擇賣源自美國的國產車，主因是他的父親也是同品牌車系的超級業務員，父子檔都是每年可賣出上百輛車的超級業務員，為了開拓陌生客源，他周休例假日還去八卦山風景區兼賣咖啡，戲稱「抗日咖啡」。

已經連續15年蟬聯自家公司銷售王，也是同廠牌全台各經銷商的王牌明星銷售員，王堅志過去最高曾一年賣出180多輛新車，且還不包括公司車等大單、或是特殊的低價專案，去年、上個月能接連創新佳績，他認為是拜疫情所賜，刺激整體車市逆勢成長。

王堅志表示，包括他自己在內，很多人平均每年會全家出國1、2次，每次旅費都是10、20萬元，去年整年因疫情不能出國，只能待在台灣，又不敢搭乘大眾運輸工具，讓更多人興起擁有一台車況好不會拋錨新車，在島內四處趴趴走的想法，也讓下半年車市爆炸性成長。

王堅志笑說，彰化縣是傳產大縣，車主習性是車子一開都至少10年、15年，他的主力客層是在醫師、教師和軍公教族群，政府最後一波汽車舊換新補助專案、還有林依晨、張鈞甯等一線女明星代言熱銷車款，對於銷售端都產生正面加分效應，讓他上月狂賣出41輛車，還欠21輛新車到這個月才慢慢消化、完成交車，農曆新春大年初二就開市，買氣有夠旺。

(中時 )