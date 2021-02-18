假如有座新冰箱，就可以冰存食物，那麼空間呢？高雄大學建築學系師生以使用者視角，針對校內學生宿舍公共空間提出改造方案，包括建造休憩、市集兩相宜的木棧平台，或種植物牆衍生綠意，區隔出動、靜兩區不同氛圍。

此改造行動為建築學系大二「建築計畫」課程單元之一，由助理教授葉育君、講師黃若詢共同指導修課學生分組規畫，也是學習成果驗收。改造標的為3棟學生宿舍的公共空間，進行步驟包括同理心（感同身受）、定義（問題）、聚焦、構思等。

學生的創意相當多元，像是修課學生朱冠宇提出「學生第一宿舍OA、OB間中庭」改造方案，包括在兩側設計高低錯落的木棧平台，不僅可以隨意坐下，也能成為舉辦市集空間；設置木構造型棚架和座椅，達到遮蔭的效果同時減少鳥糞和落葉問題。

以及規畫增加貨櫃屋或木造的簡易咖啡小賣吧，方便師生就近享用咖啡、輕食，強化宿舍生活機能，還能提供學生打工機會。

學生曾靖雅還想到，在綜合宿舍挑高樓梯、大面開窗、動線設計上，建議溶入格柵、小方塊（裝潢）設計，藉此鼓勵學生發表作品，或是展覽書籍，創造藝文小角落。

校方表示，體現友善、智慧校園精神，進一步營造學生宿舍成為學習翻轉、團隊互動場域，未來將辦理公開招標，得標建築師團隊邀請校內師生共同參與規劃，並送交教育部爭取經費補助。

(中時 )