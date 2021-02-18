基隆市長林右昌18日率領市府團隊前往基隆轉運站工地視察。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌18日率領市府團隊前往基隆轉運站工地視察。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆轉運站工程基地位於市區交通樞紐，主體為2層樓建築物。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌18日率領副市長林永發、秘書長黃駿逸，以及市府觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長蘇先知等人，前往基隆轉運站工地視察，並將候車頂棚首支鋼柱吊裝組立鎖固螺栓，他強調，轉運站將使基隆跟首都生活圈更加緊密結合，更代表國家門戶的蛻變更新。

基隆轉運站工程基地位於市區交通樞紐，主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等，而舊火車站重塑後，會跟基隆轉運站大頂棚融合成為基隆轉運站的一部分，完工後將委由民間企業進行營運管理。

林右昌表示，轉運站未來動線將串連新、舊火車站及西二、西三倉庫之文化創意觀光專用區，加上港務公司對於基隆港區的整體發展計畫，將成為服務基隆市民通勤、外來旅客、郵輪旅客觀光及商辦人士運輸的一個重要據點，不只是為了基隆到台北的通勤族，更是要讓基隆市成為現代化且進步的城市，因此整合了市公車以及國道、省道客運、火車，還有未來的捷運。

林右昌說，基隆轉運站不僅會讓市民通勤更為便利，也讓基隆跟大台北首都生活圈整合在一起，此外， 3月起還有國門廣場工程，基隆市的心臟地區將會有大幅轉變，代表國家門戶的蛻變更新，對於台灣城市建設也具有指標意義。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆轉運站從地區型轉運設施提升為國際級公共建築，為因應多雨氣候，以挑高的大型頂棚銜接新轉運站與舊火車站，候車頂棚結構設計結合鋼材與木材，長寬高分別為82、20、15公尺，工區一共有16支鋼柱，分兩階段施工；至於其他工區也同步趕工中，舊火車站工區已完成結構補強及鋼板內灌注環氧樹脂，室內也搭設好施工架。

(中時 )