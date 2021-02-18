台新金併購保德信人壽的進展及金管會准駁關鍵各界關注。金管會主委黃天牧18日表示，台新金目前補件中，金管會在過程中均有提出建議，銀行局長莊琇媛、保險局長施瓊華則指出，「資金來源規畫」、「財務健全」為重點，何時准駁沒有設定期限。

莊琇媛表示，就銀行局觀點，台新金轉投資保德信，較關心的重點是投資的資金來源不能影響到財務健全性。台新金先前已提出申請，但銀行局認為資金規畫方面需做出更詳盡說法，因此發函要求補件，目前尚未接獲台新金回應。

施瓊華則表示，保險局主要關切股東適格性部分，會依照過往的五大原則進行審查。台新金2020年12月遞件申請，2021年1月已發函要求補正，當中牽涉到的是保戶權益、員工權益、專業能力、財務能力、資金來源適法性。主要放在財務能力的審查，是否能在需增資的時程內有足夠的資金來源。由於台新金計劃透過處分彰銀持股籌資，因此在每個時點如何處理資產、來滿足保德信人壽的需求，希望台新金提供更明確的具體時程。

此外，施瓊華指出，台新金購買保德信人壽後的整體營運計畫轉型，會牽涉到整體公司營運的風險控管及資金投資部分，已請台新金針對營運計畫書內的風險管理策略及人才配置規畫進行補強。

莊琇媛及施瓊華均表示，金管會並未設定台新金補件期限，也沒有設定准駁的最後時間點。

施瓊華補充，主要考量台新金併保德信人壽後尚需接軌IFRS 17及ICS時程，台新金必須提出較明確的增資需求規畫。

(工商 )