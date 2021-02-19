IC設計服務廠世芯-KY股價持續走高，今天早盤成功挑戰新台幣1000元大關，躋身「千金股」之列。

台股於17日開紅盤以來，指數屢創歷史新高，世芯-KY在外資、投信與自營商同步買超帶動下，股價也急遽走揚；據統計，三大法人近2個交易日共買超1846張，推升世芯-KY股價自806元，攀高至974元，大漲168元，漲幅達20.84%，並創新天價。

世芯-KY今天在市場買盤持續湧入下，股價延續強勁走勢，早盤一度上漲26元，成功挑戰1000元大關，躋身「千金股」之列，與大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、旭隼、譜瑞-KY及亞德客為台股8千金股。

世芯-KY去年受惠中國大陸處理器客戶強勁需求，營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，營收達70.78億元，稅後淨利8.29億元，每股純益13.52元。KY公司是指外國企業來台上市（櫃）。（編輯：楊玫寧）1100219

(中央社)