台股維持高點，壽險業亦趁機「提現」。據金管會25日公布最新統計，1月底壽險業持有的台股部位，依市價計算為1兆8,360億元，比去年12月底是減少，約占壽險資金的6.42％，推估壽險業元月約處份逾新台幣700億元的台股部位，實現資本利得來支撐獲利。

大量實現資本利得，造成壽險業帳上現金滿手，到1月底國內外現金部位合計新台幣1兆5,686億元，較前一個月底增加421億元，等於帳上約有5.5％是低收益的現金，算是相對較高的水位，避險或觀望意味亦濃厚。

美股1月下跌，國外投資主要以美股為主的壽險業，1月底持有國外股票市值達新台幣6,812億元，不降反升，推升有加碼國外股票100～200億元，市值部位創近年新高水位，壽險業因資金持續成長，過去國內外股票約占其可運用資金的10％左右，現在約8.8％，但合計持有國內外股票市值金額，約新台幣2兆5,172億元，僅次於去年12月，仍是歷史次高金額。

整體看來，壽險業元月大幅實現國內股票資本利得，同時有加碼上千億元國際板債券，國外債券亦有減少，壽險業投資國內發行的新台幣債券ETF，內容實際是投資國外債券的部分，元月投資金額亦降到1兆1,641億元，也是比去年底少了621億元，從去年11月開始，已連續三個月減少，合計逾1,500億元。

(工商 )