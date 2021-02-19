美國總統拜登將指示其政府檢視美國主要供應鏈，包括半導體、大容量電池與稀土金屬的供應。

根據CNBC取得的行政命令草案，這項評估將由拜登的經濟與國安團隊成員主導，將分析「美國製造業供應鏈與國防工業基礎在支持國家安全與緊急準備方面的韌性與能力」。

白宮正在擬定該行政命令的文本內容，最終用詞可能與當前的草案有所不同。

根據該草案，白宮擬檢討國內製造與供應鏈的缺口，這些缺口多由「已經或可能變為不友好或不穩定的國家」所主導與掌控。雖然這項命令並未提及中國，但其目的很大程度上可能就是拜登政府為了判定美國經濟與軍事對中國出口的依賴程度。拜登本月初曾表示，其政府正在為美國與中國之間的「極度競爭」做準備。

這項仍在規畫中的行政命令，將是拜登政府透過全面審查關鍵原材料的來源，以評估及支持美國商業與國防利益的第一個具體做法。

白宮的調查將分兩階段進行，首先是為期100天的審查過程，官員們將分析與報告一些首要的供應鏈，如半導體製造與封裝、大容量與電動車電池、稀土金屬與醫療用品。

在經過100天的具體審查後將展開第二階段，政府的調查範圍將擴大到各領域，包括國防、公衛、能源與交通運輸設備的生產。

在完成上述兩階段之後，在白宮發布該命令一年後，工作小組將就可能採取的行動向總統提出建議，包括外交協議、貿易路線規畫，或其他確保供應鏈不受壟斷的辦法。

白宮未回應媒體置評請求。

(時報資訊)