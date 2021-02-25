因半導體大缺貨迫使美國汽車與其他產品製造商必須減產因應，拜登總統周三宣布，他將為強化美國晶片製造業發展的法案籌集370億美元資金。

官員們表示，拜登周三亦已簽署一項旨在解決全球半導體晶片短缺問題的行政命令。除了半導體晶片之外，這項行政命令亦將對電動車大容量電池、稀土礦與藥品等另外3種關鍵產品的供應鏈，進行為期百日的審查。

該行政命令並指示參照美國國防部用以強化國防工業基礎的程序，對國防、公衛、通信技術、運輸、能源及食品生產等六大領域進行檢視。

全球晶片短缺與其造成的衝擊，令白宮與美國國會大為震驚，而新冠肺炎全球大流行使晶片供不應求的問題更加惡化，這也是拜登與美國國會兩黨議員周三在白宮討論的主要議題。

拜登周三表示：「我將指示政府高層與產業領袖合作，以敲定半導體短缺的解決方案」，他表示：「國會已經授權一項法案，但他們需要370億美元，以確保我們有這種能力，我也將推動這項撥款。」

白宮表示，拜登的發言指的是今年通過的《國防授權法》（ National Defense Authorization Act）當中，有關於提高晶片製造能力的措施，但這些辦法需要個別的撥款程序籌集資金。

美國晶片業疾呼，要拜登政府與國會盡快採取行動，為該法案的條款提供資金。美國半導體產業協會（SIA）周三表示：「我們呼籲總統與國會在國內晶片製造和研發上進行規模宏大的投資。」

(時報資訊)