美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好大陸拚CPU在地化和超級電腦ASIC(客製化晶片)將是世芯-KY後續重要營運成長動能，將其目標價由880元調升到1180元、評等維持加碼。

美系外資表示，世芯-KY受惠大陸CPU拚在地化，2021年營運可望實現強勁增長，大陸拚CPU在地化和超級電腦ASIC(客製化晶片)仍是2021年世芯-KY的主要增長動力，貢獻營收預估落在50~60%，伺服器CPU的加速成長是世芯-KY未來兩年的業務成長關鍵，將目標價由880元調升到1180元、評等維持加碼。

美系外資表示，大陸AI晶片初創企業開始蓬勃發展，據報導，百度已經設置了AI晶片公司，以解決未來的自動駕駛需求，雖然百度崑崙2採用的ASIC是三星7奈米製程，但該顯示著大陸AI ASIC市場的良好前景，且不僅僅是自動駕駛領域，最近在大陸也看到了許多AI/GPU初創公司(例如Enflame Tech、Biren、Iluvactor CoreX)，其目標是取代NVIDIA在數據中心GPU的主導地位，或與全球AI加速器公司合作(例如Habana、Graphcore)，所有這些初創企業都選擇使用台積電的7/5奈米製程，包括Iluvactor CoreX剛剛才推出了採用台積電7n奈米的GPU，世芯-KY為了抓準這些產業趨勢，也將參與和Biren一起進行未來的7奈米或5奈米通用GPU設計。

美系外資表示，大陸發展AI將成為世芯-KY之後下一個增長的關鍵，世芯-KY大陸GPU項目今年可能佔比不到3%，但世芯-KY接下來若能夠獲得2~3個新項目，那麼從2022年開始可能實現5~10%的營收占比。

世芯-KY元月營收7.49億元、月增加11.6%、年增加88.5%。

(時報資訊)