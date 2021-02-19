今年邁入55周年的加工出口區，掰了！由於「科技產業園區設置管理條例」已於2021年2月3日奉總統公布，加工出口區正式更名為「科技產業園區」，轄區內的楠梓、高雄、屏東、臺中、中港等園區舊招牌，將從2月23日起，陸續卸除，預計3月舉行新招牌聯合揭牌典禮，迎向嶄新時代，以突顯園區科技能量。

末代加工處長楊伯耕19日表示，我國重要科技產品，包括半導體、顯示器、光學、以及電子零組件等，都是由加工區引進，目前，加工區內的這些產業廠商產值，占比超過8成，年營業額超過3,000億元。

他說，加工區更名為「科技產業園區」，主要是為突顯園區科技能量，未來，將全力孕育更多科技產業，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

楊伯耕指出，「加工出口區」這名字閃耀55周年，繼往開來，交棒給下一個更符合產業趨勢的名字「科技產業園區」，他相信，「加工出口區」這名字，在許多人心目中，不只是一個園區的名字，更可能是每一個從業人員的奮鬥史，及青春過往的所在，因為，加工出口區撐起一個個家庭的生活，儘管更名，但勤奮打拚的精神不會變。

加工處表示，現有加工區的楠梓、高雄、屏東、臺中、以及中港等園區，舊招牌將從2月23日起陸續卸除，預計3月舉行新招牌聯合揭牌典禮，迎向嶄新時代。

(工商 )