台中都會區除已興建完成的第一條捷運-捷運綠線，及第二條捷運-正在綜合規畫階段的捷運藍線外，第三條機場捷運橘線，也已完成可行性研究報告。台中市交通局長葉昭甫25日表示，機場捷運橘線路線，以台中國際機場為起點，終點設於霧峰省諮議會附近，全線共設26座車站，全長29.2公里，將採部分地下與部分高架建設，總經費約1,185億元。

台中市交通局預計3月5日提報市府「捷運建設推動小組」審核，通過後，將加速行政作業，提報交通部審查。

葉昭甫指出，機場捷運去年已舉辦多場地方說明會，檢討工程技術、單價及外部效益等內容，預計採取部分地下與部分高架建設，路線起點設於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學，及台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省諮議會附近，路線全長29.2公里，共設26座車站，總經費約1,185億元。

葉昭甫說，機場捷運是聯繫台中國際機場與市區、屯區的重要交通建設，行經的中清路、國光路、中興路，都是台中市主要交通幹道，沿途包括醫療院所、大專院校與商圈，運輸需求強烈，且未來配合「台中機場2035整體規劃」、「機場園區」、「水湳經貿園區」，及「十五期重劃區」等開發計畫，預期將吸引大量人潮，因此，規劃大眾捷運系統服務，以因應未來機場，及沿線運輸需求。

(工商 )