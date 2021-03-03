路透社披露，印度交通部長尼丁加德卡里（Nitin Gadkari）表示，若電動車大廠特斯拉想要大舉進軍南亞市場的話，印度可以提供比中國大陸更低廉的生產成本。此舉也意味著，印度想把已在中國大陸設廠的特斯拉給搶過來。

幾周前，特斯拉汽車已在印度當地新註冊一家公司，市場猜測這是特斯拉將進軍印度市場的第一步。快的話，2021年中應可看見特斯拉有實際動作。同時，特斯拉可能將在印度首銷旗下Model 3電動車款。

印度交通部長表示，與其在印度組裝成車，不如在印度就布置整條供應鏈，並把印度當地業者當成上游供應商。若特斯拉這樣做的話，印度政府還可提供更多優惠。

不過，印度此交長並未提供更具體設廠誘因方案，只拍胸脯掛保證說，當特斯拉在印度產線一旦開始運作時，生產成本將是全球，甚至跟中國大陸相比都是最低的。

倘若，特斯拉會到印度設廠，並將當地電動車產業供應鏈納入的話，印度打的算盤是，在地生產可使相關電動車產品平價化，以及趁機解決嚴重的空汙問題。

據悉，特斯拉並沒有第一時間回應，印度政府熱情邀約至當地設廠一事。

2020年，印度一共有240萬新車上路，其中只有5000輛左右是電動汽車。原因是簡單，一來是充電樁等基本設施嚴重不足，二來是一輛電動車所費不貲。前述這兩項理由，就足以讓欲購車的印度消費者，對電動車是望之卻步。相較印度，特斯拉已設產線的中國大陸，目前已有125萬的人買了特斯拉電動車。

路透社也指出，印度缺乏像全球最大汽車市場的中國大陸，擁有一套全面性的電動汽車政策。

印度交長繼續說，印度是一個有龐大商機的市場，而且可能成為電動車出口中心，目前約有八成的車用鋰離子電池零組件，都是印度當地製造的。因為，印度與特斯拉相互結合就是雙贏局面。印度交長表示，除了電動車業務外，還希望與特斯拉合作，在德里與孟買之間建立超級高鐵。

根據了解，目前印度正為車商，汽車零組件業者以及相關電池製造廠商，製定一套有關當地設產誘因方案，但細節還在推敲中尚未有定數。

(時報資訊)