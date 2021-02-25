開春傳來好消息，曾因高架或地下化等問題引發爭論的台中捷運橘線，可行性研究報告已完成，台中市交通局宣布，橘線起自台中國際機場、終點為霧峰省諮議會，全長29.2公里將設置26座車站，會採取部分高架、部分地下化方式建設，預計3月5日提報中市府「捷運建設推動小組」審核。

建構「捷運台中」，市長盧秀燕日前許下中捷綠線今年安全通車的重要施政目標，中長期則是讓藍線、橘線、紫線及棕線都能定線、準備開工或規畫完成，目前除藍線正在進行綜合規畫階段、綠線已進入通車前最後審查會，橘線也完成可行性研究報告，朝目標一步步邁進。

交通局指出，中捷橘線從台中機場至霧峰省諮議會，中間計畫設置清泉崗、中科、大雅、水湳轉運中心、天津路商圈、一中商圈、台中車站及中興大學、大里仁愛醫院、台中軟體園區等共26站，是聯繫機場、市區與屯區的重要交通建設。

交通局長葉昭甫表示，橘線行經中清路、國光路、中興路等主要交通幹道，沿途有醫院、大專院校與商圈，未來配合「台中機場2035整體規畫」、「機場園區」、「水湳經貿園區」及「十五期重畫區」等開發計畫，預計將吸引大量人潮、帶動發展。

葉昭甫強調，中捷橘線去年舉辦多場地方說明會，針對工程技術、單價與外部效益等內容作檢討，將採取11站地下化、15站高架方式興建，總經費1185億元，下月5日提報「捷運建設推動小組」若審核通過，將加速行政作業，儘速提報交通部審查。

(中時 )