英國金融時報報導，在科技和醫療龍頭股的吸引下，境外投資者對「亞洲那斯達克」的興趣飆升，香港股市交易額已增至倫敦證券交易所的四倍。

同時，香港股市交易額已接近紐約證券交易所的六成。2021年以來，以中國大陸為主的投資者已向這個亞洲金融中心的股市投資約500億美元。

數據顯示，在截至2月16日的30天裡，香港股市日均成交額躍升至250億美元左右，而2020年同期僅約為100億美元。這個數字相當於同期倫敦證交所日均成交額的四倍多。而紐交所的日均成交額為440億美元。

報導稱，本月，中國短視頻平台TikTok的競爭對手快手在香港上市，融資54億美元，這是自2019年美國優步公司上市以來，全球科技股規模最大的首次公開募股（IPO）。

花旗銀行集團泛亞執行服務聯席主管安格斯理查森說，隨著科技公司源源不斷地上市，港交所正迅速成為亞洲的那斯達克。

芝加哥期權交易所歐洲公司資料顯示，若包括其他交易所，倫敦2月的日均總成交額約為95億美元。

香港的經紀人表示，港股今年的繁榮在很大程度上是由中國大陸投資者推動的。很多投資者專門買入在香港上市的股票，這些股票在估值上相比在大陸上市的股票有較大折讓。來自大陸交易者的流動性提振還為香港市場提供了深度，這是其與紐約的交易所爭奪中國科技股IPO時的一大吸引力。

理查森說，香港之前經歷了艱難的18個月，但交易的激增表明，投資者認為香港會平靜下來，走上增長之路。

報導指出，香港恒生指數2021年來已累計上漲近13％，部分原因是市場對中國經濟從新冠疫情中復甦持樂觀態度，而同期美國華爾街的標準普爾500指數和英國倫敦富時100指數的漲幅均不到5％。

(工商 )