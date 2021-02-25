料出口量減少，拖累周三馬來西亞棕櫚油走低；因市場預估大馬棕櫚油2月份出口量減少，故使馬來西亞棕櫚油價格走低，結束連續3個交易日漲勢，不過因大連與芝加哥豆油價格漲勢強勁而限制跌幅。

分析師表示，因巴西大豆收成耽延，以及美國大豆供應吃緊，造成豆油價格攀升，因此預估棕櫚油價格能受到支撐。

周三(2/24) 終場5月棕櫚油期貨收低24馬幣，或0.65％，報每噸3,652馬幣（903.96美元）；大連期交所豆油上漲2%，棕櫚油上漲2.1%；芝加哥期交所豆油上漲0.4%。(商品行情網)

(時報資訊)