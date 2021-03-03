美國叫車平台Lyft正迎來意外強勁的復甦，該公司在周二提交給美國證券交易委員會的文件中指出，整體趨勢的改善將使公司本季虧損減少的幅度超出預期。

Lyft現在預期其第一季調整後息稅折舊攤銷前（EBITDA）虧損將控制在1.35億美元，先前則預期第一季EBITDA虧損介於1.45億美元～1.5億美元。

乘車共享業務增長，是Lyft上修財測的主要原因。該公司在文件中指出，就訂單量而言，2月最後一周創下了自2020年3月各地實施防疫封鎖措施以來表現最佳的一周。

受此激勵，Lyft周二盤後股價一度大漲約8%，目前漲逾4%。受科技股大跌拖累，周二一般交易時段，該公司股價收跌0.49%，為57.06美元。

此外，Lyft預期這樣的復甦將持續到3月，且3月中下旬的叫車量可望實現年增長。

其對手優步公司執行長霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）周一在摩根士丹利舉辦的科技會議上表示，他預期優步在美國與歐洲的叫車業務將出現復甦跡象，但也警告現在判定復甦進展仍為時過早。

儘管叫車量在疫情期間崩跌，但這兩家美國主要叫車平台都承諾在2021年底以前，EBITDA損益將轉盈。

優步與Lyft都在去年大砍成本，但經營策略互有差異。優步已經剝離較不賺錢的業務，並大舉壓寶美食外送事業，以彌補叫車業務的營收損失。Lyft則一直將重心放在叫車事業，並將目光放在經濟加速重啟的前景。

兩家公司股價都已經從去年谷點反彈，優步過去12個月上漲逾 60%，同一期間Lyft股價上漲50%。

(時報資訊)