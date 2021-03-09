拜登推動的1.9 兆美元紓困法案上週六於參議院闖關成功，最快週二送交眾議院表決，預計拜登將在3月14日上一輪失業救濟補助之前簽署該法案。工業和金融股走揚，科技股走勢疲弱，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於-5.41至0.97％，美股短期震盪修正。TESLA重挫5.87%，APPLE下跌 4.17%，台積電ADR下跌5.69%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

2.均線：支撐為15,500點至15,600點，壓力為16,100點至16,200點。

3.技術指標：KD開口向下，9日K值接近超買區，反彈有機會延續。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為188點附近，壓力為200點左右，KD技術指標開口向下，9日K值小於50，短線整理。

觀察台股指數是否能守穩在季線之上並收復月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，近期選股方向為第一季財報優、2月營收、2021年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫、高殖利率等。

(時報資訊)