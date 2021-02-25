匯豐集團25日宣布，計劃未來五年斥資逾35億美元，加快亞洲財富管理及個人銀行的業務成長，銳意成為區內首屈一指的財富管理機構，將注入的該筆鉅資，會用於擴充財富管理團隊，未來5年要招聘超過5,000名財富管理專才，並提升整個亞洲市場的數位財管平台。

亞洲市場在新冠疫情期間，再度證明本身的經濟韌性和高成長潛力。全世界夠力的跨國銀行，如今十分確定，主力業務重心必需繞著亞洲打轉，特別是「錢長的很快」的財富管理業務，甚至財富增長速度快過於一般個人的高淨值和超高淨值客戶，都是跨國銀行寄與亞洲市場的未來希望。

匯豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，此次投資的目標是放在2025年或之前，成為亞洲首屈一指的財富管理公司，憑著此項新投資，帶給匯豐在亞洲管理的資產增長速度，能快過市場平均水平，從而增加財富業務對部門業務總收入的貢獻。

根據匯豐公布的資料，匯豐集團財富管理總資產約1.6兆美元，將近一半來自亞洲，相當於集團財富管理收益的65％。私人銀行業務在2020年有超過60％的淨流入新資金，來自環球銀行及工商金融業務。

匯豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，銀行看到客戶對於財富多元化的需求有增無減，匯豐要運用本身在保險、資產管理和環球市場業務的優勢，吸納新客戶的同時，亦會加強與企金客戶的聯繫，為客戶在世界各個主要財富管理中心提供交易銀行和財富管理服務。

(工商 )