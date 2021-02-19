嘉義城隍廟中元祭典登錄為嘉義市無形文化資產。（廖素慧攝）

古桃城山海鎮什家將登錄為嘉義市無形文化資產。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟中元祭典、九華山地藏庵過爐、等3項民俗及傳統藝術表演，通過嘉義市政府無形文化資產審議會審議，登錄為民俗類的無形文化資產，其中「九華山地藏庵過爐」是沿襲75年的「謝冬」習俗儀禮。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，1964年起九華山地藏庵與轎班會、音樂團、大鼓團及將爺會等4個附屬團體，每年農曆10月舉辦「九華山地藏庵過爐」，有一系列完整的「謝冬」（賽愿會）儀式，包括跋爐主、拜契、探路、組轎、組織香陣、過爐等儀禮。

黃俊森說，「謝冬（賽愿會）」又稱「謝平安」，早期農村社會在秋收冬藏農閒時，舉行謝平安儀式，謝天賜豐收，也酬謝眾神整年來的庇蔭；「拜契」是父母祈求神佛收孩子作為「契子」，讓神佛守護孩子逢凶化吉，平安長大。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，嘉義市中元祭典由嘉義城隍廟開啟鬼門後，嘉義市各區開始輪普，期間自農曆6月底前3日至8月2日，包含開鬼門、淨爐除穢、豎燈篙、放水燈、九大柱敬獻、迎斗燈、輪普、夜巡、城隍聖誕遶境等儀俗。

嘉義市文化局表示，嘉義市早期被稱「家將窟」，有吉、義、拱、廣、振等5大流派，流傳至其他縣市，目前已登錄無形文化資產的有拱吉堂什家將、振裕堂八家將、振祐堂八家將之後，此次新增加「古桃城山海鎮什家將」，使得傳統表演藝術保存更趨完整。

古桃城山海鎮什家將本館館主蕭慶鶴指出，古桃城山海鎮什家將傳承三代，歷史悠久，組織健全，且師承穩定，嚴格約束團員，未來將繼續承襲宗教意涵，傳承家將文化。

(中時 )