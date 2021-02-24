雲林縣北港鎮北港工藝坊針對牛年，舉辦「牛轉乾坤」生肖工藝聯展，邀全國42名工藝師以各種媒材創作「牛」為主題的工藝作品，展期即日起至4月4日，期間每周日在館內舉辦DIY，同時講解北港牛墟的故事，讓大家深入了解牛對台灣的貢獻。

疫情升溫讓不少人悶在家裡心情大受影響，北港工藝坊24日特別推出「牛轉乾坤」生肖工藝聯展，邀請民眾來北港朝天宮參拜媽祖祈求平安後，順道來距朝天宮約500公尺的北港工藝坊，藉由欣賞工藝師的創作放鬆心情。

雲林縣北港工藝坊牛年工藝聯展，展出全台42名工藝師創作。（北港工藝坊提供／張朝欣雲林傳真）

此次聯展共有全國42名工藝師參展，24日10餘名工藝師到場向來賓介紹自己的作品，包括木雕陳明洲、拼布周秀惠、十字繡莊素月、捏麵人陳美麗、花燈藝閣顏三泰、石雕蔡錦同、彩繪曾良美等人，大家並利用這個難得的機會交流創作理念。

工藝坊負責人蔡享潤表示，工藝坊配合元宵節的生肖工藝聯展，可說是工藝界的盛事，不同領域的藝師「輸人不輸陣」，拿出絕活利用各種媒材創作個人代表作，現場爭奇鬥豔，讓來賓有如置身1場藝術饗宴。

蔡享潤說，今年適逢牛年，工藝坊也準備北港牛墟相關資料進行解說，已有百年歷史的北港牛墟，每逢國曆3、6、9日開市，形成3日1市的特色市集。日據昭和年間，全台共有80餘處牛墟，但隨著時代變遷，如今僅存北港、善化與鹽水3處牛墟。

蔡享潤指出，台灣自明清以來，大陸閩粵地區陸續移民來台開墾，整個農村可說是「牛的文化」，如今農耕機械化，牛墟已沒有牛隻交易，卻發展出獨特的常民文化，在牛年逛牛墟，別有一番風味。

(中時 )