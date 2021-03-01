【愛傳媒簡秀枝專欄】由旅德建築師林友寒（Michael Lin）參與詮釋的「新富町文化市場」，帶著濃厚的懷舊市場記憶，迎接疫後重生。

新富市場的前身，是1935年落成的新富町食料品小賣市場。戰後隨國民政府來台的大批軍民的民生消費需求，把新富市場的經營，頂向高峰。

1970年代後，環南批發巿場與其他鄰近市場的興建，以及原本周邊的流動攤販正式合法化為「東三水街巿場」，新富市場漸被取而代之，攤商經營日益困難。

尤其1990年代後，社會環境快速變遷，傳統市場逐漸沒落，新富市場的景況，不忍卒讀，不是淪為堆貨倉庫，就是準備食材的後場，經濟消費，完全停擺。

然而，超過1甲子的老建築，因為文化資產價值，被指定為「市定古蹟」。

台北市市場處曾進行該建築的空間修復。9年前忠泰建設集團取得9年經營權，找來林友寒建築師以及清水建築工坊團隊，共同進行建築再利用設計。

一向以建築、文化與藝術作為切入點，長期關注城市發展議題的忠泰建築文化藝術基金會正式進駐經營。

與忠泰集團少東李彥良交情甚深的林友寒建築師，兩肋插刀，挑起設計大樑。首先參考了攤台深度尺寸，設計廊道木隔間，再把設備管線、儲藏空間、樓梯與常設展櫃，作了收納，這個延伸線性空間，營造了巷弄的尺度感。

而夾層的設計擴張了使用面積，老市場轉化成共享的展場、教室、教學廚房以及辦公空間。南側新増一清水混凝土半月形新樓，讓新舊建築，作了對話。

疫情蔓延了一整年，遠飛不得，國人開始尋找國內遊憩活動景點，一府二鹿三艋舺的萬華，成為選擇之一。

2月27日下午，約了老朋友，走一趟新富町文化市場，回憶起萬華龍山寺的往日風華，適逢元宵節，祈求平安健康花燈高掛，戴著口罩的善男信女，穿梭其間。

廟宇的熱度，少了國際觀光客，大不如昔，市場也顯得冷清，工藝花街之外，靑草巷、大理街留下深刻的回憶。

尤其新富町文化市場，正在進行「萬華世界」展覽活動，邀集各界一起走進封存在3、40年前的老萬華，讓表現優異的五感創作者，以萬華的6個場域作為靈感：「廟宇」、「市場」、「青草巷」、「大理街」、「工藝」、「花街」，再用精緻料理（Fine Dining）的架構，展開華麗的陣容，像籌備一間頂級的Fine Dining餐廳一樣，策劃了6道獻給萬華的料理，成為來自舊城廓土地的真實味道。

同行的朋友說，既然到了萬華，不能不去另一個「市定古蹟」的萬華林宅，喝杯熱騰騰的星巴克當代咖啡。

果然，星巴克咖啡店所在，就是萬華林宅，那是棟萬華受矚目的私人洋樓式宅邸，興建於1930年代，佔地201坪的4層樓紅磚建築，曾是當地最高的建築物之一。

2013年10月獲市文化局補助修繕，2016年引進星巴克咖啡店進駐，成為民眾歇腳聊天的好去處。

夾雜著記憶、氣味與苦度的層疊交錯，特有的萬華風情，在裊繞煙霧熱咖啡思緒中，讓龍山寺新富町市場的畫面再起，頗有發思古之悠情。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)