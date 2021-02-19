「Defense News」報導，美阿肯色州共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)18日在雷根研究所以「擊敗中國大陸」為題，呼籲美國應結束長期以來在兩岸採取的戰略模糊政策，改為戰略透明。這除一掃長期以來是否防衛臺灣的爭論，更能嚇阻北京侵略臺灣。

對於北京對台灣日益激烈的言詞挑釁與行動，柯頓認為拜登政府應有所回應。「美國需要明確地表示，華府不允許北京入侵與征服台灣」。「我認為時勢已經很明顯：美國應以戰略透明取代戰略模糊。如果中國大陸強勢侵略台灣，或是改變台灣海峽現況維持，美國應協防台灣」。

柯頓補充，美國應劃下「明確的紅線」，這有賴美國如何回應大陸行動。例如，如果北京掠取臺灣或日本的任何領土，侵略印度等區域盟友，或縱容北韓對美軍或盟友發動攻勢，美國都應做出回應行動。

在「擊敗中國大陸」的演說中，除呼籲加強軍事與外交力量，以及改變戰略模糊為戰略透明外，更強調美國與中國大陸的經濟關係應「目標性脫鉤」(targeted decoupling)，並採取相應措施以減緩因此帶來的經濟損失。稍早，美國商會才發布報告，指出如果美國企業減少對陸投資，損失將達數千億美元。

柯頓強調，是時候採取行動了。擊敗大陸的戰略，必須起自美國與中國大陸經濟的脫鉤，並擴散到各個關鍵領域。一方面利用我們對大陸仍擁有的影響力，另一方面則在我方撤出時，最小化大陸所能發揮的影響力。

柯頓此言恰好凸顯拜登政府擬定對陸政策時面臨的挑戰。日前防長奧斯汀(Lloyd Austin)才形容北京已成為美國軍事優勢的最大威脅，五角大廈近日更宣布籌組中國大陸任務小組。

全國廣播公司商業頻道(CNBC)指出，拜登近日便會宣布審查美國主要供應鏈，包括半導體、高容量電池、醫療用品與稀土材料。外界預測，該命令應該不會提及中國大陸，但眾所皆知其目的在於釐清美國在經濟與軍事領域，對於大陸出口的依賴程度。

有鑑於北京正考慮限制稀土材料的出口，而這恰好是F-35與其他先進武器的重要原料，柯頓表示美國應採取政策削減北京利用稀土而發揮的槓桿作用。「北京利用稀土開採與加工以獲得壟斷地位。這意味北京可在任何時候切斷關鍵原料的出口，進而讓美國戰機停飛。很遺憾美國正身處此一困境。我們不能讓這種事繼續下去」。

柯頓認為，美國應將稀土來源多元化，以減少對北京依賴。甚至，美國國內也應開採稀土，並設立「國家戰略稀土儲備」，其儲備量應足以維持軍事與經濟之用。

柯頓還建議，國防部長應出任美國外來投資審查委員會副主席，以評估外資是否准入美國企業，進而提升國家安全。此外，他呼籲政府應讓美國半導體設計與裝備完全與中國大陸脫鉤，且華府應制裁竊取美國智慧財產權並從中獲利的大陸企業。以川普時期對盟友強硬態度為例，他建議拜登「硬起來」，要求盟邦採取類似脫鉤大陸的措施。

他強調，透過對類似議題的縝密思考，美國、歐洲與中國大陸之間的經濟糾葛，可完全脫鉤並達成政策翻轉。

(中時新聞網)