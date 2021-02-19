特斯拉上周一（8日）宣布買進15億美元（約台幣425億元）比特幣，消息激勵比特幣創下新天價，時隔10天後，特斯拉執行長馬斯克終於透露看法，他說，「當法定貨幣實質利率轉負，只有傻瓜不會找尋替代品避險。買進一些比特幣，對一家標普500企業來說，算是一種冒險行為。」

幣安（Binance）CEO趙長鵬日前接受美媒訪問時表示，儘管對馬斯克近期追捧狗狗幣感到意外，但特斯拉砸下15億美元投資的卻是比特幣，他很想知道，為何馬斯克寵愛狗狗幣，特斯拉卻押注比特幣？

對此，馬斯克18日發推文回應，特斯拉的決定並非代表他的看法，並指稱，比特幣只是一種不像現金那麼愚蠢的流動性形式，對於標普500企業而言，買進一些比特幣算是一種冒險行為。

他進一步解釋，當法定貨幣實質利率轉負時，只有傻瓜不會找尋替代品避險。「比特幣幾乎和法定貨幣一樣是狗屎，注意，關鍵詞是『幾乎』。」

馬斯克強調，自己不是投資者，而是工程師，他除了特斯拉，並沒有任何公開交易的股票。

據特斯拉2月8日向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，該公司大手筆購買15億美元比特幣，目的是讓其持有資產組合更多元化，使現金部位的報酬率最大化。不過，特斯拉也在申報文件中警告投資人，比特幣價格走勢具有劇烈波動的特性。

比特幣17日首度衝破52000美元，創下歷史新高，之後漲多拉回守住51000美元，19日盤中持續大漲，截至19日台北時間18：12，比特幣狂飆逾2%、暫報52883美元，逼近53000美元，再度刷新歷史天價。

(中時新聞網)