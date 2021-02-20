白宮發言人莎琪今天證實白宮經濟顧問狄斯致函台灣，希望解決汽車晶片短缺問題。她並表示，經濟與國安團隊已直接與製造商聯繫。至於是製造商是哪家，莎琪並未說明。

路透社日前引述白宮官員的說法報導指出，狄斯（Brian Deese）致函經濟部長王美花，感謝台灣出力，協助解決美國車用半導體短缺的問題。

莎琪今天在白宮例行記者會被問到白宮對晶片短缺問題的具體做法，以及是否有這封寄給台灣官方的信函時表示，她期望這一問題很快有方案，屆時「將是重要的一天」。

對於迪斯去函台灣官方，莎琪也予以證實。她指出，為解決晶片短缺問題，美方持續與國際社會進行廣泛接觸，經濟與國家安全團隊也直接與製造商聯繫。

至於傳言美國總統拜登（Joe Biden）將簽署行政命令指示國安與經濟團隊，對半導體、高容量電池、醫療用品與稀土等關鍵供應鏈展開審查，莎琪也表示，這是在進行中的工作，「不是今天，但會很快」。

美國財經媒體指出，狄斯在信裡感謝王美花親力親為提供協助。狄斯的信也顯示，白宮高層官員已介入並試圖解決晶片短缺問題，這是1月就任的拜登政府初期遇到的難關之一。

白宮發言人透露，除了國家經濟會議（NEC）主任狄斯，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也親自出馬。

美媒披露，在狄斯與蘇利文和美國車商、供應商會面後，美方就正式找上台灣。美國汽車業正仰賴白宮催促外國晶片製造商與政府供貨給美國。

(中央社)