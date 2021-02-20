遊戲廠商弘煜科（6482）近期營運亮眼，帶動股價連續7個交易日漲停。展望近期營運方向，弘煜科表示，今年上半年各月將在亞洲各地推出自有知名IP《風色幻想》手機遊戲，同時也將與台灣、香港廠商共同營運新作品，包括將攜手日本娛樂平台大廠DMM、台灣遊戲廠商宇峻奧汀等，預期將為今年營運注入新動能。

弘煜科今年元月營收開出好成績，單月營收3,081萬元，較去年同期增加388％，也較上月增加522％。1月營收於本（2）月初公布後，股價自2月1日的低點25元起漲，連續7個交易日跳空漲停鎖死，至2月19日收盤時股價達48.6元，股價漲近一倍。

弘煜科因股價波動過大，近日應主管機關要求公告獲利表現，去年12月單月稅後淨利達4,720萬元，惟單月仍然處於虧損，每股淨損0.28元，且虧損幅度較2019年同期每股虧損0.06元擴大。

弘煜科表示，公司深耕日本遊戲市場近期終於有成，帶動2021年1月營收表現亮眼，業績呈現倍數成長，主因在於今年1月於日本各大遊戲平台正式陸續推出二款遊戲產品《幻想戰姬-神樂》及《伊甸騎士》，獲得日本玩家青睞，營收成績表現相當亮麗，大幅推升業績表現，才帶動一月較去年同期營收年增近四倍。

弘煜科技成立於1993年，主要業務為手機遊戲﹑網頁遊戲及萬人線上連線遊戲MMORPG的開發與營運，聚焦原創自有IP的遊戲開發，知名代表作包括《風色幻想》系列、《幻想戰姬》、《九十九姬》等。2016年開始弘煜科技陸續推出與網頁資料共構之手遊遊戲《勇氣少女》、《風色幻想Online》等等，並與日本及中國等地的遊戲、網路及小說等平台合作，搶攻泛娛樂市場。

展望今年，弘煜科表示，上半年各月接續產品上市計劃，預計將會在在亞洲各地（含日本、台港澳及中國）推出自有知名IP《風色幻想》手機遊戲、和日本娛樂平台大廠DMM共同開發營運的《流星板機》、與宇峻（3546）共同開發營運的《燐光4》等遊戲，預期將為今年帶來明顯的營收挹注。

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