永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)受惠獲利結構轉佳、疫情帶動家紙及潔品需求，以及業外處分收益挹注，使2020年合併營收雖小幅衰退，但歸屬母公司稅後淨利跳增2.2倍至14.87億元，每股盈餘（EPS）6.12元，雙創歷史新高。

永豐實董事會亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利4元，盈餘配發率約65.36％，以25日興櫃交易均價54.16元計算，現金殖利率達約7.39％。公司將於6月29日召開股東常會。

雖然台股今日受美股重挫影響，加權指數早盤重挫逾470點、一度跌破「萬六」關卡，櫃買指數亦一度大跌1.73％，但興櫃交易的永豐實受惠營運績優及高殖息率題材護體，仍開高勁揚6.17％至57.5元，早盤維持逾2.5％漲幅。

1986年成立的永豐實為台灣在地最大家紙製造商，生產據點包括台灣楊梅廠、清水廠及中國大陸昆山廠、揚州廠，並在2009年進軍天然清潔用品事業，朝向多品類、多品牌經營。目前實收資本額24.49億元，永豐餘集團綜合持股71％。

永豐實旗下包括不同定位的「五月花」、「得意」、「柔情」紙品品牌，潔品品牌則有主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」及實惠好用的「得意」，並代理銷售幫寶適紙尿褲系列。公司去年10月27日登錄興櫃交易，預計今年將申請轉上市掛牌交易。

永豐實2020年合併營收101.47億元、年減3.8％，為近4年低點，但毛利率31.89％、營益率15.23％雙創新高。加上處分全資子公司北京永豐餘家紙、業外認列處分收益挹注，使歸屬母公司稅後淨利跳增2.2倍至14.87億元，每股盈餘6.12元，雙創歷史新高。

永豐實2021年1月自結合併營收9.95億元，月增6.85％、年增達27.71％，創歷史新高。展望後市，永豐實除致力精進調整產品組合及生產結構，亦將因應消費者結構及市場需求變化，繼續深耕紙品市場、擴大潔品市場，發揮旗下永昇圃擁有的研發製造優勢。

(時報資訊)