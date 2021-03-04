美國公債殖利率攀升，投資人再度拋售漲幅已高的科技股，周三美股三大指數同步收黑，標普500指數跌逾1%，那斯達克指數崩跌近3%，惟投資人轉向在財政激勵與疫苗接種計畫下的經濟復甦受益股，使美股下檔獲得些許支撐。

周三收盤，道瓊工業指數跌121.43點或0.39%，為31,270.09點，收在近盤中低點。

標普500指數收跌1.31%，為3,819.72點。微軟、蘋果與亞馬遜下挫逾2%，帶來最大的拖累。

那斯達克指數重挫2.7%，收在12,997.75點，創下1月初以來新低，使今年以來的漲幅縮水至不到1%。

標普500指數11大類股僅工業股、金融股與能源股收高，其中金融股與工業股指數表現亮眼，盤中一度站上歷史高點。

科技股和非必需消費股分別大跌2.49%與2.38%，跌幅最大。

Baird投資策略師Ross Mayfield表示，今天完美囊括了過去幾個月的重大題材：疫苗接種進展順利，以及經濟持續改善推升了殖利率和利率預期，使成長型股票受到衝擊。

周三盤中，美國10年期公債殖利率上漲逾8個基點，站上日高1.49%，之後雖略為回落，但仍守在高點附近。上周美國10年期債息一度急升至1.6%，使美股遭到拋售。

BMO Wealth Management投資長Michael Stritch表示，如果殖利率升破1.5%，肯定會對股市造成阻力，投資人將密切關注債息升高的速度。

美國聯準會周三公布褐皮書，稱美國經濟在年初這幾周維持溫和復甦、企業對未來幾個月抱持信心、住房需求強勁，但就業市場改善的速度緩慢。

雖然疫苗接種可望提振經濟，但數據指出美國2月民間就業增長不及預期，顯示就業市場仍難以重拾成長力道。另一項報告指出，受冬季暴風雪影響，美國2月服務業活動意外放緩，而企業投入價格指數則飆升至近12年半來新高。

投資人看好疫苗日益普及的前景，帶動周期型股票與經濟重啟受惠股反彈，美國航空（American Airlines）收漲3.4%，嘉年華遊輪（Carnival）與挪威遊輪（Norwegian Cruise Line）分別勁揚3.9%和6.3%。

個股方面，埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）收漲0.8%，該石油巨頭最新公布的財測較前幾年保守，但宣布提高股利與削減支出計畫。

(時報資訊)