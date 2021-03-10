數據顯示特斯拉在中國的銷售增長，以及獲分析師提高投資評級，周二特斯拉股價從近來的大跌中反彈，終場股價飆升近20%，創下一年來最大單日漲幅。

周二的強彈使特斯拉終於擺脫在這一波科技股拋售潮中連跌5天的低迷走勢，並讓特斯拉市值一夕暴增逾1000億美元。

根據Refinitiv提供的數據，周二特斯拉股票成交值逼近430億美元，排名第一，幾乎是排名第二之蘋果成交值的3倍之高。

因利率上揚而緊張不安的投資人急忙撤出估值已高的成長型股票，導致近來以科技股為主的那斯達克指數接連受到重創。

不過，New Street Research分析師Pierre Ferragu仍將特斯拉的股票評級從「中立」調升至「買入」，並將其目標價格從578美元調升至900美元。

他在給客戶的報告指出，儘管市場大幅修正了近來反映在特斯拉估值中過度的樂觀情緒，但我們近期的研究增強了我們對該公司未來兩年穩健發展的信心。

中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）公布，特斯拉2月在中國的電動車銷量為18,318輛，較1月的15,484輛成長。

周二特斯拉股價大漲19.64%，收在673.58美元，創下2020年2月以來最大單日漲幅，但與1月創下的歷史高點相比仍下跌逾20%，尚未脫離熊市。不過，特斯拉過去6個月以來的股價漲幅仍高達約70%。

目前有13位分析師給予特斯拉「中立」評級，12位分析師建議「買進」，10位分析師建議「賣出」。

(時報資訊)