A股高開 創業板漲逾2％ 10:402021/03/10 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9日晚美股造好，A股10日跟隨外圍高開。 香港信報報導，上證指數10日開市報3,389點，漲30點，漲幅為0.91％。深成指開市報13,721點，漲245點，漲幅為1.82％。 滬深300指數開市報5,047點，漲76點，漲幅為1.53％；創業板指數開市報2,708點，漲74點，漲幅為2.84％。 各類股接近全線上漲，化工、有色金屬股漲逾1％；水泥、鋼鐵、房地產、金融、煤炭、電力股靠穩；石油股逆市偏軟。 百度赴港上市 美股盤前漲6％ 《商情》海岬型市場熱 BDI指數漲逾2.5％ (工商 ) #開市 #漲幅 #A股 #高開 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對經濟信心增 美股收高、科技股那指大漲3.69％ 09:132021/03/10 財經 《美股掃瞄》報復性反彈 那指飆升3.69％ 08:532021/03/10 財經 《商情》公債殖利率回落 支撐紐約期金漲逾2％ 10:012021/03/10 財經 恒指高開482點 科指高開5.7％ 10:532021/03/10 財經 《商情》紐約棉花跌逾4％ 終止連2漲 10:182021/03/10 財經 《港股》科技股噴發 恆指開漲近500點 10:182021/03/10 財經 雙低股回神 台股逆轉勝 04:102021/03/10 證券．權證 美科技股強彈 法人：台股可望回升 09:102021/03/10 財經 台股開盤跳漲百點 台積電重返600元 09:102021/03/10 財經 《國際金融》美科技股報復性噴發 分析師：小心「死貓反彈」 09:442021/03/10 財經 女股神：美股牛市正在擴大 04:102021/03/10 全球財經 財經熱門新聞 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 特斯拉大復仇 1天狂噴20％ 謝金河：女股神吐這句奏效 - 財經 台日合作！新一代電晶體架構曝光 台積電2奈米穩了 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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