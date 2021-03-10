9日晚美股造好，A股10日跟隨外圍高開。

香港信報報導，上證指數10日開市報3,389點，漲30點，漲幅為0.91％。深成指開市報13,721點，漲245點，漲幅為1.82％。

滬深300指數開市報5,047點，漲76點，漲幅為1.53％；創業板指數開市報2,708點，漲74點，漲幅為2.84％。

各類股接近全線上漲，化工、有色金屬股漲逾1％；水泥、鋼鐵、房地產、金融、煤炭、電力股靠穩；石油股逆市偏軟。

(工商 )