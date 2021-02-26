餐飲業者新天地(8940)受惠歲末聚餐旺季及遞延婚宴訂單帶動，2020年第四季營運強彈轉盈，稅後淨利衝上0.82億元新高、每股盈餘（EPS）1.22元，亦創近12年高點。不過，全年稅後虧損虧損0.58億元、每股虧損0.86元，仍雙創歷史次低。

新天地董事會決議不發放股利，5月28日召開股東常會。新天地股價近日回升至票面價之上，持穩10～11.5元區間。今（26）日受大盤重挫一度跌破「萬六」關卡拖累，開低後雖一度翻紅，但盤中仍跌0.88％。

新天地去年第四季合併營收4.03億元，季增達1.11倍、年減6.08％，但毛利率53.68％、營益率13.33％，分創近4季及近7季高點。歸屬母公司稅後淨利0.82億元，較第三季虧損0.49億元大幅轉盈、年增達31.94％，衝上歷史新高，每股盈餘1.22元亦創近12年高點。

由於疫情衝擊及據點減少，新天地去年合併營收10.17億元、年減33.71％，創近11年低點。毛利率45.38％、營益率負9.26％，分創近6年及歷史新低。加上業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後虧損0.58億元、每股虧損0.86元，雙創歷史次低。

新天地受新冠肺炎疫情衝擊，去年上半年營運落底，隨著國內疫情趨穩、防疫措施鬆綁，婚宴及宴會訂單開始逐步恢復，第三季營運谷底回升、虧損幅度收斂，第四季在歲末聚餐旺季及遞延婚宴訂單挹注下，帶動營運強彈、獲利逆勢創高。

此外，新天地2012年進軍中國大陸、於上海開出「雅悅新天地」婚宴會館，近年受打奢政策及競爭加劇衝擊而持續虧損，公司7月決議結束營業、辦理解散清算。法人指出，新天地藉此「斷尾求生」止血，使第四季營收規模雖未恢復過往水準，但失血減少亦帶動獲利逆勢創高。

(時報資訊)