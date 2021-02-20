醫美保養保健品牌麗彤(6539)預計今年將再增加1~2家醫美診所策略聯盟，至於在產品方面，每年持續推出2~5款保健品、5~7款保養品，今年除了持續增加會員數外，也將導入專案系統，針對會員進行精準行銷，有信心縱橫雙向同步發展的策略綜效陸續發揮下，盼能打造公司業績長期穩健成長動能。

麗彤在產品方面，目標每年推出2~5款保健品、5~7款保養品，另外醫美管理平台與醫美診所策略聯盟，將醫美診所的客戶導入為麗彤旗下DV皮膚管理中心會員。目前DV皮膚管理中心會員數約40萬，有效會員比率高達70%，是麗彤DV保養產品的重要銷售通路，預計今年將再增加1-2家醫美診所策略聯盟，以維持醫美管理平台於市場的領先地位。

麗彤去年4月推出美容飲品「醇耀妍」，為長年熱銷產品「醇養妍」的升級版，「醇耀妍」上市後創下單月銷售超過7萬盒佳績，同時「醇養妍」依舊維持每月5萬盒以上的高人氣銷售量。持續推出的新產品可以為公司拓展出更多樣化的愛用族群，今年1月甫推出「醇耀妍NMN超能版」主打抗老訴求，為全球首創科技養顏機能飲品，一上市即熱銷超過3.5萬盒。

麗彤生醫旗下產品「冰原活萃璀璨精華」榮獲2020年第23屆「國家生技醫療品質獎」之化粧品類機能性保養品組的唯一銅獎，董事長張麗綺近日獲總統蔡英文接見，表現受肯定。

(時報資訊)