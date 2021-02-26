美國總統拜登的貿易代表提名人戴琪（Katherine Tai）今天表示，她將設法解決波音公司（Boeing）和空中巴士（Airbus）拖延多年、耗費高代價的補貼爭議。

大西洋兩岸針對政府補貼具競爭關係的飛機製造商爭議了16年，布魯塞爾與華府各自祭出懲罰性關稅，包括美國在世界貿易組織（WTO）2019年的裁決授權下，對價值75億美元歐洲產品課徵關稅。

美國聯邦參議院對戴琪提名美國貿易代表舉行聽證會，戴琪在會中對參議員說：「我會很有興趣設法解決這個問題，說真的，是如何讓這架特別的飛機著陸，因為它已在空中飛行很久了。」

戴琪承認關稅所造成的「阻斷與痛苦」，但她說，這就是WTO為解決問題而設計的程序結果。

她形容美歐爭議是「相互加諸痛苦在對方身上，想刺激彼此以達到解決目的」。但她說：「美國與歐盟有必要一起努力找出答案。」

戴琪也同意WTO應要改革，這看法與前美國貿易代表歐布萊特（Madeleine Albright）相同，歐布萊特曾有效癱瘓WTO的解決爭端機制。

戴琪表示：「我們必須在日內瓦努力對話，那是WTO對會員國的價值所在。」

美國與歐盟各贏得WTO有關航空爭議的裁決，都授權兩造祭出懲罰性關稅。

拜登政府本月綃早表示，目前而言美國將維持對歐洲的紅酒、起司與橄欖油等產品課徵25%關稅，以及對空中巴士的15%稅率。

今年1月，美國對法國與德國的飛機零件、紅酒、康涅克白蘭地酒（cognac）和多種白蘭地酒也新加徵關稅。

歐盟去年11月也對美國價值40億美元的產品課徵額外關稅，包括波音飛機和小麥、菸草等農產品，以及烈酒和巧克力等。

(中央社)