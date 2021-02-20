迷你網球彈跳力較一般網球弱些，提高初學者的打擊率，增加兒童的自信心，也提升專注力。（台中市政府提供）

台中積極推廣兒童新興運動，配合Victor.ly盃國際網球排名賽，19日起一連三日在台中網球中心登場，台中市政府運動局和主辦單位Victor.ly盃20日在活動現場合作推動免費迷你網球體驗，搭配遊戲寓教於樂，讓幼童提早接觸網球運動，培養運動興趣。

運動局長李昱叡表示，市府積極推動及鼓勵市民參與運動，除持續舉辦賽事提供交流舞台，也陸續和體育運動團體合作，逐步推廣迷你足球、迷你棒球、迷你游泳等各項運動，讓幼童在玩樂中學習正確運動技巧，增加運動興趣。

賽事主辦單位Victor.ly盃執行長陳漢宇指出，迷你網球主要有紅色、橘色及綠色3種色球，相較於一般網球，分別減少約75％、50％及25％的氣壓，讓幼童在學習中較不易受傷，受到親子運動人口歡迎，透過搭配遊戲進行，增加幼童對網球的興趣，成為硬式網球的學習基礎。

運動局說明，迷你網球只要有一片平坦的空地，戶外或室內都可以進行對打，突破以往對網球的印象，同時因球壓降低，彈跳力較一般網球弱些，提高初學者的打擊率，增加兒童的自信心，也提升專注力。今日活動現場也安排體適能免費測試及講座，並實施量測體溫、配戴口罩等防疫措施，請前往參與活動的民眾配合防疫。

(中時 )