苗栗市聯大路彎道多、坡度陡，交通事故頻傳，苗栗縣政府爭取道路拓寬，獲交通部核定全額補助工程費，1月底開工動土，但因應228連假客家人返鄉掃墓需求，工務處指出，預計在3月出公告1周後正式封閉施工，並已與校方、地方居民等相關單位，商延討論替代道路，提醒民眾屆時注意用路安全。

聯大路是國立聯合大學二坪山與八甲兩校區的聯絡要道，因地形關係高低落差180公尺、道路多處彎道，2010年通車至2018年已先後發生161件交通事故，釀多起傷亡悲劇。縣府爭取改善，獲得交通部核定納入「生活圈道路交通系統計畫」，全額補助工程經費2億1250萬元。

工務處長古明弘表示，聯大路原雙向2公尺寬的機車道，將增加到3.5公尺的混合車道，並加大外路肩至1公尺，讓機慢車有更大緩衝空間，另將改善線形、坡度、照明、警示標誌等，在靠近台13線路口S形反向曲線，將2個連續彎道修正為1個緩彎，台13線兩段式左轉上行八甲校區的待轉儲車空間，也加大到長16公尺、寬6公尺，以提升整體道路服務品質。

今年1月底工程開工動土，但因應228返鄉掃墓祭祖用路需求，古明弘指出，工程預計在3月2日做封路公告，並擬在3月9日進行正式封閉施工。

施工期間規畫省道台13線與八甲南側聯絡道路進行往返，以及保留聯大路單側單向通行，保留用路需求並縮短施工期程。聯大路改善工程工期預計1年半，工務處期許在全線單側封閉的情況下，施工單位能投注施工能量，保持施工品質，力拚年底或明年農曆春節前完工通車。

(中時 )