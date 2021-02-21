大樂透第110023期今晚開獎。中獎號碼為10、06、47、26、11、01，特別號22。春節大紅包開獎：29、06 、05、08、47、15、28、22、17。

大樂透第110024期今晚開獎。中獎號碼為18、32、25、27、39、09，特別號40。

春節大紅包開獎：14、09、23、33、47、38、13、02、25。

實際中獎獎號以台彩公布為準。1100221

UBA》林蝶末節飆分 世新驚險勝台師
2021年CES大趨勢 疫後需求引領創新應用

(中央社)

#開獎 #中獎 #大樂透 #台彩 #特別