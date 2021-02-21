想發財快對獎 大樂透春節大紅包獎號出爐 21:102021/02/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透今晚開獎。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第110023期今晚開獎。中獎號碼為10、06、47、26、11、01，特別號22。春節大紅包開獎：29、06 、05、08、47、15、28、22、17。 大樂透第110024期今晚開獎。中獎號碼為18、32、25、27、39、09，特別號40。 春節大紅包開獎：14、09、23、33、47、38、13、02、25。 實際中獎獎號以台彩公布為準。1100221 UBA》林蝶末節飆分 世新驚險勝台師 2021年CES大趨勢 疫後需求引領創新應用 (中央社) #開獎 #中獎 #大樂透 #台彩 #特別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股攻萬七 緊盯三動向 04:102021/02/21 專題周報 醫美經濟大爆發 04:102021/02/21 專題周報 東南亞掀挖礦熱 台板卡廠迎出貨潮 04:102021/02/21 財經要聞 大披薩大降價 達美樂官網2／22凌晨限量開搶 22:262021/02/21 生活 旺報社評》國安鐵三角莫成大外宣空包彈 19:292021/02/21 旺報社評 日本太空人第3度拍台 空拍圖曝光 高市府曬美照回應 14:442021/02/21 政治 日第2批輝瑞疫苗到貨 約45萬劑運抵成田機場 12:082021/02/21 國際 連環撞死亡車禍台61北上全斷 公總估17時通行 12:352021/02/21 社會 彰化元清觀點燈 看桌藝術大飽眼福 04:102021/02/21 焦點要聞 台灣大《英雄聯盟：激鬥峽谷》富邦勇士主題日 球迷、玩家high翻 19:262021/02/21 財經 婁峻碩謝焦凡凡讓自己更好 04:102021/02/21 娛樂新聞 財經熱門新聞 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 千萬勞工注意！新制勞退分紅1.4萬快入帳 這3種查詢最快速 - 財經 16檔步步高升 法人連買 - 財經要聞 - 工商時報 全球半導體十強 聯發科登榜 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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