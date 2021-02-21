近期國民黨內，有不少人相繼表態競逐黨主席，揮別去年總統大敗的陰霾。江啟臣20日表示願做團結黨內的桶箍，更直接表態「不考慮2024」。對此，前國民黨立委顏寬恒表示，他全力支持江啟臣，且很佩服江的決心，他並指出，距離2022地方大選只剩一年多，國民黨沒有太多時間與本錢再為了主席選舉大傷元氣，用心、齊心、團結一心才是目前最正確的道路。

顏寬恒今(21日)在臉書上表示，會全力支持江啟臣，並透露去年3月時，曾收到江主席的邀請，出任國民黨義務副秘書長一職，而他和主席過去在立院是同事、也同為台中隊，幾年下來已經累積了相當的默契。

顏寬恒很佩服江啟臣的決心，並指現在的國民黨沒人、沒錢、甚至就連被喜歡的本錢都沒有，但過去一年，我們一同面對了高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬表決、中天關台、反萊豬、護公投連署成案，也將國民黨的民調從谷底帶了上來，且每位黨籍幹部也在全台各地參與基層幹部的座談與交流，讓基層的聲音能夠直達黨中央；也在YT開了頻道，傳達理念給所有觀眾、同時也監督執政黨的所有政策。

顏寬恒認為，主席的選舉很單純，誰有能力、有決心、有經驗帶著這個百年老店向前衝才是重點，今年主席也入選美國時代雜誌百大「未來世代領導人」，這份殊榮絕不是虛名，而是一種肯定。他還指出，江啟臣上任後，從兩岸、青年、財務與組織等四大面向進行制度改革，調整黨的體質，更重要的是走入基層，與民眾站在一起。

現在距離2022地方大選只剩一年多，顏寬恒也說，國民黨沒有太多時間與本錢再為了主席選舉大傷元氣，用心、齊心、團結一心才是目前最正確的道路，並再次強調將全力支持江啟臣。

我是顏寬恒，我全力支持江啟臣！ 去年三月，我收到主席的邀請，出任國民黨義務副秘書長一職，我和主席過去在立院是同事、也同為台中隊，幾年下來已經累積了相當的默契。 如同去年主席說的：「國民黨處於2020大選敗選的低迷，民進黨挾著817萬票的... 由顏寬恒發佈於 2021年2月21日 星期日

(中時新聞網)