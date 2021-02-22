農運出身的蔡培慧，去年由不分區轉戰南投縣區域立委失利後，四月正式接任「行政院中部聯合服務中心」（中辦）執行長一職。她強調行政院中辦執行長一職，協助對象不限於南投，更涵蓋台中、彰化、苗栗等中台灣縣市，她也不諱言地向本刊記者坦承，自己確有參選南投縣長的想法，自稱「菜頭粿」與選民搏感情的她，將對上具主場優勢、有「神力女超人」之稱的國民黨現任立委許淑華。

「我是蔡培慧，大家可以叫我『菜頭粿』（蘿蔔糕），我在日月潭頭社長大，是土生土長的南投囡仔，過去那個年代，我的爸爸、媽媽去台北做工，我是阿公、阿嬤扶養長大的……。」走進南投縣草屯鎮一家獨立書店，就聽見一名女性向社區民眾爽朗地自我介紹。沒錯！她正是前民進黨立委、現任中辦執行長蔡培慧。

蔡英文曾特地赴南投為蔡培慧（右2）站台，並公開呼籲黨公職人員力挺她選縣長。（圖／報系資料照）

十五坪的茶室內，坐著約二十名地方士紳聽著蔡培慧講述願景，「我很認真，讀台灣大學時半工半讀博士班，最後涉足政治，自己也很意外，但是我希望讓大家知道南投的好，不足的基礎建設、學校設施和交通等，就由我來想辦法補足。」草根性極強的蔡培慧，透過一口流利的台語，採取小眾傳播的模式與鄉親搏感情。

一名基層民代形容，中辦向來只是酬庸性質，並無實質功能，宛如「黑機關」，如今鹹魚翻生，不少鄉鎮公所、機關和學校公文的副本，幾乎都特地列上中辦，一來是知會，二來越過縣府，直接透過中辦向中央要資源更快，「誰都沒料到，沒選上的（蔡培慧）資源竟然更多。」

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(中時新聞網)