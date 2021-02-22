韓國總理21日宣布，韓國將在27日開始接種輝瑞近12萬劑新冠疫苗，26日則是首次開打牛津AZ疫苗(AstraZeneca)。

目前有大約上千萬名韓國民眾是新冠病毒高危險群，人口數大概五位中平均就有一位，範圍包括醫院，療養院與安老院等醫療場所相關人員。

韓聯社報導，韓國首相丁世均（Chung Sye-kyun）表示，首批牛津AZ疫苗計劃在26日開始注射，27日則開打輝瑞的新冠疫苗。因為26日將有11.7萬劑輝瑞疫苗運抵韓國，隔天就可為治療新冠患者的醫護人員注射。

對牛津AZ疫苗韓國政府也出現髮夾彎式決定，表示除非獲得更多該疫苗療效數據，否則不會對65歲與以上老年人施打牛津AZ疫苗。

新冠疫苗方面，除了牛津AZ與輝瑞外，韓國也從莫德納(Moderna)，諾瓦瓦克斯(Novavax)，嬌生(Johnson & Johnson)以及全球疫苗共享平台COVAX等多方面獲取疫苗劑量。

韓國總理上周曾宣布，韓國已與多家國際藥廠達成疫苗額外供給協議，包括美國諾瓦瓦克斯能提供兩千萬人注射，輝瑞再追加300萬劑，使得疫苗總供應量上看7900萬人，雖然韓國人口數僅5200萬。

韓國政府強調，要在11月之前實現群體免疫，但醫界專家認為，按照所剩時間來看，這幾乎是不可能的任務。

22日最新統計，韓國新確診者為332位，使染疫總數增至87,324位。

(時報資訊)