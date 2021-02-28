連江縣政府將於2021年3月27日將舉辦「馬祖北竿硬地超級馬拉松」，今年受到新冠肺炎疫情影響，一度研議是否延期舉辦，但隨著國內疫情趨緩，縣府宣布如期舉辦。

連江縣政府表示，活動自2017年開始舉辦，每年都吸引各地跑者報名參加，由於北竿地形陡峻起伏多變、形成獨有的天然賽道，跑友們稱為「最硬賽道」，因此取名為硬地超級馬拉松，跑步過程中可欣賞獨特戰地景觀及特殊海島風光。

今年共有1195人報名賽事，縣府希望藉由馬拉松活動推廣馬祖另類旅遊，兼顧防疫與觀光。

(中時 )