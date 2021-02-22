美麗島電子報董事長吳子嘉今日接受電台主持人黃暐瀚訪問表示，衛福部長陳時中日前所公布台灣採購的疫苗中，有1千萬劑是已經傳出問題的AZ疫苗，奉勸65歲長者千萬不要打，避免出問題，這也代表台灣防疫第一名，但在目前亞洲國家取得疫苗進度中是倒數第一名。

近日陳時中公布，台灣目前已透過國際管道買到1981萬劑疫苗，其中20萬劑AZ疫苗將成為首波拿到的疫苗。未來若德國BNT疫苗談成，會再加500萬劑，再加上國內2家疫苗廠，最多可達4500萬劑。

但吳子嘉爆料，美國現在只施打BNT跟莫德納（Moderna）疫苗，不會打AZ疫苗，而目前台灣拿到的，應該是505萬劑莫德納，以及1千萬劑AZ疫苗。

吳子嘉表示，目前來看，台灣應該是買不到BNT疫苗，但現在問題不是數量，而是疫苗安不安全。AZ疫苗有許多副作用，長者千萬不要因為聽了陳時中說，如果首波AZ疫苗有多餘的，他也可以打。事實上陳時中自己也知道AZ疫苗有問題，也不願意打。像是法國、瑞士，都禁止施打AZ疫苗。

(中時 )